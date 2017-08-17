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Güney Kore lideri Moon Jae-in söz verdi! Artık savaş olmayacak

Moon Jae-in, görevdeki 100. gününde bir basın toplantısı düzenleyerek, Kuzey Kore ile yaşanan gerilimle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:40
Güney Kore lideri Moon Jae-in söz verdi! Artık savaş olmayacak

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, görevdeki 100. günü dolayısıyla yaptığı basın toplantısında Güney Kore ile ABD'nin politikalarının aynı çizgide olduğunu söyledi. Moon, "Kore yarımadasında bir daha asla savaş olmayacak" ifadelerini kullandı.

"BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın herhangi bir askeri karar almadan önce Güney Kore'ye danışılacağını garanti ettiğini belirten Moon, "Kuzey Kore'ye karşı aşırı bir baskı uygulayarak bile olsa, bu konunun barışçıl yollarla çözülmeli. Bu konuda bizim ve ABD'nin görüşü farklı değil" şeklinde konuştu.

"KIRMIZI ÇİZGİ"

Güney Kore lideri Kuzey Kore'nin nükleer silah çalışmalarının "kırmızı çizgi" olduğunu belirtirken, bu çizgiyi "kıtalararası balistik füzeyi tamamlamak ve bu füzeleri uygun nükleer başlıklarla silahlandırmak" olarak tanımladı.

"Eğer Kuzey Kore yeniden provoke ederse, bu kez daha sert yaptırımlarla karşılaşacak ve sonunda ayakta kalamayacak" diyen Moon Jae-in, "Kuzey Kore'yi daha fazla tehlikeli kumar oynamaması konusunda uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında göreve gelen ve göreve geldiği günden bu yana Kuzey Kore ile masaya oturma fırsatı arayan Moon, geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada da Güney Kore'nin savaşı engellemek için her şeyini ortaya koyacağını söylemişti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:40
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