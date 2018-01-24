Güney Kore kripto para ticaretini yasakladı

Seul yönetimi, kripto paraların kara para aklama ve diğer suç operasyonlarında kullanılmasını önlemek için büyük bir adım attı. Düzenleyici kuruluş, bu ayın sonundan itibaren anonim banka hesaplarının Bitcoin gibi kripto paraların ticaretinde kullanılamayacağını duyurdu.

DÜNYANIN GERİ KALANINDAN DAHA YÜKSEK

Finans kuruluşlarının ve yerel otoritelerin uyarlarına rağmen, Güney Kore'de ev kadınlarından öğrencilere kadar herkes Bitcoin satın alıyor. Kripto paraya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle, Güney Kore'de Bitcoin fiyatları dünyanın geri kalanından daha yüksek seyrediyor.

Yasaklama duyurusunun yapılmasının ardından, Güney Kore'nin en büyük ikinci kripto borsasına göre Bitcoin'in değeri yüzde 3,34 düştü ve 12.699 dolara geriledi. Lüksemburg merkezli kripto para borsası Bitsamp ise Bitcoin'in değerini 10.925 dolar olarak listeliyor.