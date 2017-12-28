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Güney kore gemileri o bölgeye girdi

Güney Kore'nin, Japon Denizi'ndeki ihtilaflı adalarda "Dokdo" adı verilen 2 günlük savunma tatbikatı yaptığı bildirildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 18:16
Güney kore gemileri o bölgeye girdi

Yonhap'ın haberine göre, Seul ordusu, Güney Kore'nin Dokdo, Japonya'nın Takeşima olarak adlandırıp hak iddia ettiği ihtilaflı adalarda 2 günlük askeri tatbikata başladı.

Donanmadan yapılan açıklamada, ülke topraklarına yönelik dış tehditlerin önlemesini amaçlayan "Dokdo" savunma tatbikatına, donanmanın 1. filosu, deniz piyadeleri, sahil güvenlik, hava kuvvetleri ve emniyet birimlerinin katıldığı belirtildi.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya tatbikata sert tepki verdi. Güney Kore'nin söz konusu adalarda tatbikat düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Japonya Dışişleri Bakanlığı, Seul yönetimini protesto etti.

Japonya, Güney Kore'nin kontrolü altındaki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 18:16
  1. Japonya Dışişleri Bakanlığı
  2. Yonhap
  3. Güney Kore
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