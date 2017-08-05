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Güney Kore füzelerini insanlar üzerinde mi deniyor?

Güney Kore, Türkçeye çevirisi ‘kuzey gökyüzünün koruyucusu’ olarak çevrilen Xuanwu adlı füzenin denemesinden videoyu yayınladı. Video da insan figürü dikkat çekti.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:16
Güney Kore füzelerini insanlar üzerinde mi deniyor?

Güney Kore, Türkçeye çevirisi "kuzey gökyüzünün koruyucusu" olarak çevrilen Xuanwu adlı füzenin deneme görüntülerini yayınladı. Görüntüde, hassas balistik füzenin bir sığınağı vurduğu ve alevler çıktığı sırada bir insan figürü görünüyor. Bazı Güney Koreliler, görüntülerin yer aldığı videoya yorum yaparak denemede poligon çalışanlarından birinin ölüp ölmediğini merak ettiklerini yazdı. 

Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan haberdeki görüntüde, hassas balistik füzenin bir sığınağı vurduğu ve alevler çıktığı sırada bir insan figürü görünüyor.

MANKEN OLDUĞU SAVUNULDU

Videoya yapılan yorumlarda, bazı Güney Kore sakinleri, denemede poligon çalışanlarından birinin ölüp ölmediğini merak ediyor. Diğerleri, alevler arasında görünen figürün, balistik füzenin yıkıcı gücünü göstermek için sığınağa yerleştirilen bir manken olduğunu savundu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:16
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