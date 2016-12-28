Güney Kore firmasından Avatar robotu

Güney Kore’de bir firma “Avatar” filmindeki robotlara benzeyen makineler üretti. Dört metre uzunluğunda, bir buçuk ton ağırlığında olan robot, yürürken adeta yeri sarsıyor. Makine bir insan tarafından yönetiliyor. Aralarında bilim kurgu hayranlarının da bulunduğu 30 mühendis tarafından tasarlanan robot, salı günü yapılan ilk testleri başarıyla tamamladı. Robotu üreten firmanın başkanı Yang Jin-ho, “Bu robot sayesinde insanlar, son derece tehlikeli bölgelerde çalışabilecekler” diye konuştu.
Eklenme: 28 Aralık 2016, 11:06
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