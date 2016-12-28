Cloudflare

Güney Kore firmasından Avatar robotu

Güney Kore’de bir firma “Avatar” filmindeki robotlara benzeyen makineler üretti.

Güney Kore firmasından Avatar robotu
Eklenme: 28 Aralık 2016, 11:06
Bu haber 521 kez okundu

Güney Kore’de bir firma “Avatar” filmindeki robotlara benzeyen makineler üretti. Dört metre uzunluğunda, bir buçuk ton ağırlığında olan robot, yürürken adeta yeri sarsıyor. Makine bir insan tarafından yönetiliyor. Aralarında bilim kurgu hayranlarının da bulunduğu 30 mühendis tarafından tasarlanan robot, salı günü yapılan ilk testleri başarıyla tamamladı. Robotu üreten firmanın başkanı Yang Jin-ho, “Bu robot sayesinde insanlar, son derece tehlikeli bölgelerde çalışabilecekler” diye konuştu.

 
EtiketlerGüney KorAVATARYang Jin-ho
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Yeni iPad Pro'lar Turkcell'deYeni iPad Pro'lar Turkcell'de

Yeni iPad Pro'lar bugünden itibaren 36 aya varan taksit seçeneğiyle…

iPhone'un kilidini kırmak işte bu kadar kolay!iPhone'un kilidini kırmak işte bu kadar kolay!

ABD'de 6 yaşındaki bir kız çocuk, uyuyan annesinin parmak izini…

Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!

Siber saldırılara karşı bir ordu kurulması için BTK'nın hazırlıklara başladığı…

Güney Kore firmasından Avatar robotuGüney Kore firmasından Avatar robotu

Güney Kore’de bir firma “Avatar” filmindeki robotlara benzeyen makineler üretti.

Panasonic'den güneş enerjisine büyük yatırımPanasonic'den güneş enerjisine büyük yatırım

apon elektronik devi Panasonic'in ABD'li elektrikli otomobil ve enerji şirketi…

Uber'den ceza açıklamasıUber'den ceza açıklaması

Uber kullanan yolculara ve yolcu taşıyan şoförlere trafik polislerince 'korsan…

Yeni yılda kamuda 'Q' kalkıyor, 'F' klavye kullanılacakYeni yılda kamuda 'Q' kalkıyor, 'F' klavye kullanılacak

Yeni yılda kamu kuruluşlarında artık "Q" klavye kullanılmayacak, bunun yerini…

Facebook yeni görünüm kazandıFacebook yeni görünüm kazandı

Facebook, Twitter, Gmail ve YouTube için geliştirilen Chrome eklentisi sayesinde…

Otomobiller uçmaya başlıyor!Otomobiller uçmaya başlıyor!

Skype'ın geliştiricisi Niklas Zennström'un kurduğu yatırım şirketi Atomic, uçan otomobillerin…