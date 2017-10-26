Güney Kore darbecilere fırkateyn hibe etti

Mısır Silahlı Kuvvetleri sözcüsü darbeci Albay Temir er-Rifai, Güney Kore tarafından Mısır’a hibe edilen fırkateynin İskenderiye’deki Et-Tin deniz üssüne ulaştığını, teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından fırkateynin Mısır Deniz Kuvvetleri envanterine katıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Fırkateyn, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin bir simgesi olarak Güney Kore yönetimi tarafından Mısır’a hediye edildi. Bin 240 ton ağırlığa sahip fırkateyn, yakıt ikmali yapmadan 4 bin 500 deniz mili gidebiliyor." ifadelerine yer verildi.

Son dönemde Mısır ve Güney Kore arasındaki askeri ilişkilerde gelişme yaşanıyor. Geçen eylül ayında Mısır Savunma Bakanı Sıdkı Subhi, Seul’ü ziyaret etmişti. Geçen hafta ise Savunma Üretimi Bakanı Muhammed Assar Güney Kore’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Son aylarda Mısır Deniz Kuvvetleri envanterine, Alman yapımı Gowind tipi denizaltının yanı sıra, Fransız yapımı bir fırkateyn ve Mistral tipi bir helikopter gemisi de katılmıştı.