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Güney Kore darbecilere fırkateyn hibe etti

Güney Kore’nin Mısır’a bağışladığı fırkateynin bugün İskenderiye'de donanmaya teslim edildiği bildirildi.

26 Ekim 2017 Perşembe 16:10
Güney Kore darbecilere fırkateyn hibe etti

Mısır Silahlı Kuvvetleri sözcüsü darbeci Albay Temir er-Rifai, Güney Kore tarafından Mısır’a hibe edilen fırkateynin İskenderiye’deki Et-Tin deniz üssüne ulaştığını, teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından fırkateynin Mısır Deniz Kuvvetleri envanterine katıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Fırkateyn, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin bir simgesi olarak Güney Kore yönetimi tarafından Mısır’a hediye edildi. Bin 240 ton ağırlığa sahip fırkateyn, yakıt ikmali yapmadan 4 bin 500 deniz mili gidebiliyor." ifadelerine yer verildi.

Son dönemde Mısır ve Güney Kore arasındaki askeri ilişkilerde gelişme yaşanıyor. Geçen eylül ayında Mısır Savunma Bakanı Sıdkı Subhi, Seul’ü ziyaret etmişti. Geçen hafta ise Savunma Üretimi Bakanı Muhammed Assar Güney Kore’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Son aylarda Mısır Deniz Kuvvetleri envanterine, Alman yapımı Gowind tipi denizaltının yanı sıra, Fransız yapımı bir fırkateyn ve Mistral tipi bir helikopter gemisi de katılmıştı.

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 16:10
  1. Mısır
  2. Mısır Silahlı Kuvvetleri
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti5 sa önce
    2 mistiral Fransa dan aldı Sisi aşısı Rusya ya yapılmıştı sonra anlaşmazlık çıktı bunun üzerine Fransa Mısır'a helikopter gemilerini verdi bu gemilerde bize karşı ama biz yerli gemileri yapıyoz motor gaz tirübünü milli değil ama Alman yapımı milgem korvet ve isınıfı fıkratyn ve tcgAnadoluLpd ve sancaktar,bayraktar ve en önemlisi Tcg 2000 projesi.
  • hercaihercai5 sa önce
    Ismini de Sisi koyun!
  • Kahrolun sinsi Sisi pisi pisiKahrolun sinsi Sisi pisi pisi5 sa önce
    Fransa'da Rusya'ya yaptığı ukranya olaylarından sonra satışa onay çıkmadı Rus kamooyuda nasıl olurda bir başka ülkeden gemi alırız dedi ve alımdan vazgeçtiği 2adet Mistiral tipi Helikopter gemisini Mısır'a verdi yada sattı.Kafir ABD ve darbeci Sisi Akdeniz'de mısırı güçlendirme çabasında hedef yine biz ve ABD'nin komutasında takviye güç.
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