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Güney Kıbrıslılar sandık başında

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) halk, yeni liderini belirlemek için ikinci turda oylarını kullanıyor.

04 Şubat 2018 Pazar 09:24
Güney Kıbrıslılar sandık başında

28 Ocak'taki seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle ilk turda en çok oy alan Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL (Komünist Parti) destekli bağımsız aday Stavros Malas'ın yarıştığı seçim için seçmenler, yerel saatle 07.00'de açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Aralarında yurt dışındaki 38 merkezin de bulunduğu bin 122 seçim merkezinde sandıklar, yerel saatle 18.00'de kapanacak.

Anastasiadis 09.30’da Limasol'da, Malas da 10.00'da Lefkoşa’da oyunu kullanacak.

GKRY'de kayıtlı 550 bin 876 seçmen bulunurken bu seçmenlerin 657'si Kıbrıslı Türklerden oluşuyor. Başta Yunanistan ve İngiltere olmak üzere 15 ülkede de 11 bin 683 Rum seçmen kayıtlı bulunuyor.

Son 5 yıldır Rum yönetiminin liderliğini yapan, sağcı muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu DİSİ adayı Nikos Anastasiadis'in favori görüldüğü seçimde, adaylardan birinin diğerine oranla bir oy fazla alması durumunda Rum kesiminin lideri seçilecek.

Lider olacak aday 5 yıl süreyle GKRY'yi yönetecek ve Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafını yönlendirecek.

Kesin sonuçların alınmasından sonra Lefkoşa'daki Tasos Papadopulos Özgürlük Stadyumu’nda yeni başkan törenle ilan edilecek. Seçilecek yeni başkanın resmi yemin töreni ve Rum Meclisi'ne yeni başkan ataması ilerleyen günlerde yapılacak.

Geçen haftaki ilk tur seçimlerinde 9 aday arasından Anastasiadis oyların yüzde 35,5'ini, Malas da 30,3'ünü alarak ikinci tura kalmıştı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 09:24
  1. GKRK lideri Nikos Anastasiadis
  2. Günay Kıbrıs
  3. İkinci Tur
  4. seçim
  5. Stavros Malas

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