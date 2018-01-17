Güney Halep'ten saldıracaklar

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, rejim güçleri ve yabancı Şii milisler Halep'in güney kırsalındaki Hadır ve Abteyn bölgelerine yeni askeri sevkiyatlar yapıyor.

"TANK VE AĞIR SİLAHLAR DA SEVKİYAT DAHİLİNDE"

Halep'in güney kırsalındaki bölgeye yapılan askeri sevkiyatın içinde piyade güçlerinin yanı sıra askeri araç, tank ve birtakım ağır silahlar da yer alıyor.

"REJİM HALEP KIRSALINDA YENİ CEPHE AÇABİLİR"

Rejimin bölgeye yaptığı askeri sevkiyatların Halep'in güney kırsalında açılacak yeni bir cephe hattının ön hazırlıkları olduğu ifade ediliyor.

Rusya ve İran destekli rejim koalisyonu tarafından açılması muhtemel yeni cephe hattının, muhaliflerin kontrolündeki El Iys'ın karşısında olacağı tahmin ediliyor.

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