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Güney Afrika’nın tercihi Türkler

Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Hakan Karabalık, Güney Afrika’da farklı ülkelerden yatırımcıların bulunduğunu belirterek, “Türk şirketlerine ise sömürülmeyeceklerine güvendikleri için Güney Afrikalı firmalardan büyük bir ilgi var ancak firmalarımızın ve ülkemizin bilinirliği oldukça az” dedi.

07 Temmuz 2017 Cuma 08:42
Güney Afrika’nın tercihi Türkler

Güney Afrikalı firmaların Türkiye’yi, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Avrupa’ya geçiş kapısı olarak gördüğünü anlatan Karabalık, “Bizim için de Güney Afrika, gelişmiş ulaştırma ve finansman altyapısı ile Sahraaltı Afrika’ya gerçek giriş kapısıdır” diye konuştu.

TÜRK YATIRIMCI BEKLİYORLAR

Madencilikde önemli fırsatlar sunan ülkenin Türkiye’den yatırımcı beklediğini anlatan Karabalık, Türkiye’den Güney Afrika’ya makine ihracatı yapılabileceğini de söyledi. Sağlık sektörünün yatırım yapılabilecek bir diğer alan olduğunu aktaran Karabalık, Güney Afrika’da enerjide de büyük projelerin olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 08:42
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