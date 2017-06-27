Güney Afrika'daki Türkler bayramı buruk geçiriyor

Güney Afrika’nın en kalabalık kenti Johannesburg'da, Türkler için bayram buruk geçiyor.



AA muhabiri, iş ya da çeşitli gerekçelerle kentte yaşayan Türklere mikrofon uzatarak, gurbette bayramın nasıl geçtiğini sordu.

İşi nedeni ile 10 yıldır ailesi ile Johannesburg'da yaşayan bir şirkette genel müdür olarak çalışan Gürkan Acar, "Türkiye’deki bayramlarda büyüklerimizi ve sevdiklerimizi ziyaret edebiliyorduk ama bunu Güney Afrika’da yapamıyoruz ve bizim için hasret anlamına geliyor." dedi.

Acar, Güney Afrika’da dini bayramları ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile birlikte geçtiğini belirterek, "Her sene yakınımızdaki bayram namazı için hazırlanan büyük bir alan var, orada Güney Afrikalı Müslümanlarla bayram namazı kılıyoruz. Güney Afrika'da yakın akrabamız olmadığı için iş ve çeşitli nedenlerle ülkede yaşayan Türk arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bayram namazından sonra kahvaltı yapmak için beş altı aile bir ailenin evinde toplanıyor ve orada ailecek birbirimizle bayramlaşıyoruz." diye konuştu.

Güvenlik nedeniyle rahat hareket edemediklerini dile getiren Acar, “Bayramlarda ziyaretleşeceğimiz fazla kimse olmuyor. Ülkede suç oranı fazla olduğu için ailemizle şehir içinde gideceğimiz yerler sayılı. Genelde alışveriş merkezlerinde sinemaya veya biraz daha şehirden uzaklaşarak pikniğe gidiyoruz. Bayram, Afrika'nın en ucu Güney Afrika’da tabii ki vatanımız gibi hissettirmiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Eşi Cemile Acar, Türklerin yanı sıra Güney Afrikalı komşularının da bayram sevinçlerine ortak olduğunu belirtti. Acar, “Bayramda Türk ve Güney Afrikalı tanıdıklarımız ile bayramın mutluluğunu paylaşıyoruz. Ama tabii ki vatanımız Türkiye’deki gibi bayramı geçiremiyoruz. Bu özel günlerde yurtdışında olmak aslında vatanımızın bize değerini daha da hatırlatıyor.” ifadelerini kullandı.

Güney Afrika’da 16 yıldır halı ticareti yapan Kamil Özberk de "Türkiye’de yaşayan akrabamız, eşimiz, dostumuzu Güney Afrika’da olduğumuz için bayramlarda ziyaret edemiyoruz. Burada yaşayan Türk aileler bir araya gelerek gurbette olduğumuz hissini bir nebze de olsa azaltıyoruz." dedi.

Gıda sektöründe çalışan 48 yaşındaki Halil Erdoğan ise bayramın kendileri için sadece ilk gün hissedildiğini ifade ederek, bir gün sonra normal yaşantılarına dönmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Ülkede 20 yıldır halı sektöründe çalışan İhsan Barutçu da bayramları, bayram ruhunu hissedebilmek için Türk ailelerle beraber zaman geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA