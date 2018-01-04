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Güney Afrika’da tren kamyona çarptı: 4 ölü

Güney Afrika’da raydan çıkan yolcu treninin bir kamyona çarpması sonucunda en az 4 kişi öldü. Sağlık servisi ER24, 100 kişinin de yaralandığını duyurdu.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:23
Güney Afrika’da tren kamyona çarptı: 4 ölü

Bugün Güney Afrika’nın Free State bölgesinde bir yolcu treni raydan çıktı. Kamyona çarpan tren, 4 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Sağlık servisi ER24 yaklaşık 100 kişinin yaralandığını duyururken, acil servisi Netcare yaralı sayısını 40 olarak açıkladı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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