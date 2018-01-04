Güney Afrika’da tren kamyona çarptı: 4 ölü

Bugün Güney Afrika’nın Free State bölgesinde bir yolcu treni raydan çıktı. Kamyona çarpan tren, 4 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Sağlık servisi ER24 yaklaşık 100 kişinin yaralandığını duyururken, acil servisi Netcare yaralı sayısını 40 olarak açıkladı.