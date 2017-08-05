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Güney Afrika'da şok görüntüler! Diri diri tabuta sokup...

Güney Afrika'da beyaz çiftlik sahiplerinin siyah bir işçiyi zorla tabuta sokup diri diri yakmakla tehdit ettiğini gösteren video kaydı, ülkeyi ayağa kaldırdı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:26
Güney Afrika'da şok görüntüler! Diri diri tabuta sokup...

Dünyayı şoka uğratan görüntüler, Güney Afrika'dan.

Beyaz bir çiftlik sahipleri, Victor Mlotshwa isimli siyah bir çalışanı zorla tabuta sokuyor. Çalışanı diri diri yakmakla da tehdit eden çiftlik sahipleri çiftlik sahipleri Willem Oosthuizen ve Theo Jackson, ayrıca yılan atacaklarını söylüyor.

Video kaydında, siyah çalışan Mlotshwa'nın ellerini birleştirip dua ettiği, çığlık atıp ağladığı ve "Lütfen beni öldürmeyin" dediği yer alıyor. Çiftlik sahiplerinden birinin ise ayağıyla Mlotshwa'nın üstüne bastırdığı görülüyor.

Geçen yıl Kasım ayında çekilen iki dakikalık görüntünün ortaya çıkmasıyla Güney Afrika çalkalandı, yaşananlar uzun yıllar ırkçılıktan çok çekmiş ülkede depreme yol açtı.

Willem Oosthuizen ve Theo Jackson, işkence, öldürmeye teşebbüs, alıkoyma gibi suçlardan yargılanıyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:26
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