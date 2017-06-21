Güney Afrika ülkelerinden çağrı geldi...

Afrika merkezli sivil toplum örgütleri, Güney Afrika’da artan yabancı düşmanlığının durdurulması için önlemler alınmasını istedi.

Afrika Diaspora Forumu Başkanı Marc Gbaffou yaptığı açıklamada, son aylarda göçmenlere yönelik saldırıların sağlıklı kovuşturulmadığına dikkati çekti.

Bu konuda hükümete seslenen Gbaffou, "Hükümete, ülkede bulunan göçmenlere saldıranları daha sağlıklı kovuşturması çağrısı yapıyoruz.” dedi.

Güney Afrika’da vize ve resmi işlemlerin sürekli sıkıntılar doğurduğunu ifade eden Gbaffou “Güney Afrikalı yetkililer, sığınmacı ve mültecilerin ülkedeki statülerinin belirlenmesi ve hayatlarındaki istikrarın sağlanması için resmi işlemlerde daha hassas davranmalılar.” diye konuştu.

Güney Afrika Göçmen Topluluk Kurulu Başkanı Abdeslam Habiballah ise başkent Pretorya ve Johannesburg'da yabancı düşmanlığı nedeniyle birçok Afrika ülkesinin vatandaşlarına saldırılar olduğunu belirterek “Güney Afrika hükümeti, Afrika kıtasından gelen göçmenleri daha iyi korumaya çalışmalı.” ifadelerini kullandı.

Pretorya ve Johannesburg'da, sahipleri Nijerya ve Somalili birçok iş yeri ve dükkan yağmalanmış ve 7 kişi ölmüştü.

Güney Afrika'da yaşayan yabancılara yönelik saldırıların artması üzerine çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.