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Güneş'ten Fatih Terim açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, isminin A Milli Takım'la anılması ile ilgili olarak açıklama yaptı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 15:14
Güneş'ten Fatih Terim açıklaması

Başkan Fikret Orman ile birlikte Beşiktaş'ın Marbella kampını takip eden basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Şenol Güneş, A Milli Takım ile ilgili kısa bir açıklama yaptı.

''AYRILMASINA ÜZÜLDÜM''

Güneş, ''Fatih hocanın ayrılmasına üzüldüm, ben de o göreve geldim, yalnız kaldım. Fatih hocaya teşekkür borçluyuz çok iyi işler yaptı. Bu karar Federasyon'un kararıdır. Beşiktaş teknik sorumlusu olarak hayırlı olmasını dilerim. Fatih hocayla her zaman görüşüyordum. Milli Takım için kendi şahsım adına konuşma yetkisine sahip değilim. O konu yönetimdedir. Böyle bir teklif gelmedi. Zaten gelecek olsa bile bana gelmesi doğru değildir, başkana gelmelidir. Ben Beşiktaş'ta çok mutluyum. Konratımı daha yeni uzattık. Benim zaten bir milli görevim var, o da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak'' diye konuştu.


 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:14
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