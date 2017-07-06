Güneş'ten Adriano açıklaması: Gönderilebilir

Bütçe dengesi için oyunculara gelen teklifler konusunda ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimine nefes aldıran iyi haber Şenol Güneş’ten geldi.

GÖZLER YÖNETİMDE

Daha önce savunma oyuncularının kalması gerektiğini savunan Güneş’in, Pepe transferinin gerçekleşmesinin ardından düşüncesinin değiştiği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre, Çin’den 13 milyon Euro’yu bulan teklifler gelen Adriano hakkında, “Gökhan, Marcelo, Pepe, Tosiç, Atınç ve Caner’le yeterli derinliğe sahip olduk. Adriano’yu satabiliriz” şeklinde görüş belirten tecrübeli teknik adamın bu transfere onay verdiği öğrenildi. Brezilyalı sol bek konusunda gözler yönetimde olacak.