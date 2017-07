Güneşin azı yarar, çoğu zarar

Vücudumuzu oluşturan diğer organlar gibi cilt yapısının da üstlendiği çok önemli görevler olduğunu belirten uzmanlar yaz ortasında güneş ışınlarının her türlü etkisinden korunmak için uyarılarda bulundu. Cilt kanserine karşı alınacak küçük önlemlerin gerekliliğini vurgulayan uzmanlar, cildin insan yapısının canlılığını korumada önemli ve büyük bir etken olduğunu hatırlattı. Güneşin vücuda sağladığı faydaların saymakla bitmeyeceğini söyleyen Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan ise sadece güneş ile alabildiğimiz D vitaminin bağışıklık sistemini, kemikleri ve gözleri güçlendirdiği, uyku kalitesini arttırdığı, depresyona karşı koruduğu, vücut gelişimine artı değer katarak kanserle savaşı desteklediğini belirtti. 'Azı karar çoğu zarar' atasözünü hatırlatan Prof. Dr. Mesut Özcan, "Cilt kanserine yol açan risk faktörleri içerisinde güneş ışınları en önemli grubu oluşturmaktadır. Cilt kanserleri vücudun her yerinde görülmekle birlikte en sık güneş hasarlarının yoğun olduğu yerlerde görülür. En az 50 faktör basit bir koruma kremi ile cilt yapısının bütünlüğünü korumak ise oldukça basit bir önlemdir" dedi.



Bireyin her anlamda kendi bedenini tanıyarak yaşayacağı değişiklikleri fark etmesinin erken teşhis ve tedavi için önemli olduğunu dile getiren Özcan, "Renkleri çok açık kahveden siyaha kadar değişebilen benleri vücudumuzda belki de saymakla bitiremeyebiliriz. Burada önemli olan iyi huylu dediğimiz bu deri tümörlerinin takibi, oluşan herhangi bir değişimde şüphe uyandıracak noktaların ne olduğunun bilinmesidir. Bunlar kısaca bende gelişen asimetriler, kenar düzensizlikleri, renk-çap değişiklikleri ile kanama ve kabuklanmadır. Günümüzde erken teşhisle kötü huylu cilt tümörlerinin tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar elde ediliyor. Erken teşhis ve konunun uzmanı bir plastik cerraha başvurmak kişinin tamamen kendi elinde" diye konuştu.