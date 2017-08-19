Güneşi paraya çevirdi

Sivas’ta gıda sektörü sektörü üzerine faaliyet gösteren ve marketler zinciri bulunan bir firma merkez ünitelerinde ki eneri maliyetlerini düşürmek ve kendi enerjilerini kendileri üretmek için mini bir güneş santrali kurdu. İlk başlarda kendi ihtiyaçları kadar enerjiyi elde eden firma, güneşten elde edilen elektrik enerjisinin son derece ekonomik olduğunu fark edince, elde ettikleri enerjiden para kazanmak için aldıkları devlet teşviki ile panellerin sayısını ve kurulu güçlerini arttırdı. Firma şimdi hem kendi elektrik tüketimini kendisi karşılıyor hem de sattığı elektrik enerjisinden ayda ortalama 90 bin TL gelir elde ediyor.

Konu hakkında bilgi veren firmanın enerji sorumlusu İbrahim Uslu, “Kendi enerji ihtiyacımızı karşılamak için başlattığımız araştırmalarımızın sonucunda Sivas bölgesinin güneşlenme haritasını çıkardık. Verilerin güzel olduğunu görünce fizibilite hazırladık. Devletinde bu konuyla taahhütleri olunca ilk olarak 500 KW saatlik bir enerji üretecek paneller kurduk. 2013 yılında tesisimizi güneş enerjisinden elektrik üretimine başladık. Kazancımız verilerimizin üzerinde çıkınca ikinci etap 640 KW’ lık bir proje daha sunmayı düşündük.2013 yılında tekrar çalışmalarımızı yaptık ve şuan tesisimiz 1.1 MW şeklinde geliştirdik. “dedi.

Açık havada üretim artıyor

Uslu, açık havalarda üretimin arttığını belirtip, “Güneş doğup batana kadar bulutlanma, hava kapalılığı gibi hava muhalefeti olmadığı sürece her gün üretim söz konusu. Yaz aylarında güneşlenmenin fazla olduğu zamanlarda üretim üst seviyelerde gidiyor. Kış aylarında ise üretim daha düşük oluyor. Ortalamaya aldığımız zaman ciddi geri dönüşleri var. Kendi tüketimimizi karşılayıp üretimimiz tüketimi geçince enerji satışına başladık. Bölgemizde eneri dağıtımı yapan ÇEDAŞ’a elektrik satıyoruz. Üretimin olduğu süre boyunca dolar kuru bazından çarpılarak ay sonunda bize rakam gönderilerek ücretimizi alıyoruz. Tükettiğimiz enerjiyi ürettiğimiz enerjiden çıkarttıktan sonra kalan kısım içinde paramızı alıyoruz. Yaz aylarında 90 bin TL civarında gelir elde ediyoruz.”dedi.