Güneş ve rüzgar enerjisi santrali kurulacak

Belediye Meclisinin, 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığında yapılan toplantıda, kente ilişkin konular görüşüldü. Meclis’e sunulan Başkanlık yazısında, Ankara’nın sanayileşme hızına, artan nüfusa ve büyüyen ekonomisine paralel olarak enerji kaynakları tüketiminin de yükseldiği belirtildi. Güneş enerjisi santralleri ve rüzgar enerji santrallerinin, yapım-işletme maliyetleri ve verim açısından karlı bir enerji elde etme yolu olduğu bildirilen yazıda; fosil yakıtların doğaya verdiği zarara da dikkat çekildi. Başkanlık yazısında, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na, güneş enerjisi potansiyeli olan ilçelere güneş enerji santralleri, rüzgar enerjisi potansiyeli olan ilçelere rüzgar enerji santralleri kurulması için ihale yapılması ve yapımı tamamlandıktan sonra da işletilmesi ya da kiraya verilmesi için yetki verildi.

Konuya ilişkin, ulusal veya uluslararası kredi kuruluşları veya bankalarla kredi anlaşması yapılması konusunda ise Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yetki verilmesinin ardından başkanlık yazısı, oy birliğiyle kabul edildi.