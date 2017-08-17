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Güneş tutulması Amerika'da otelleri doldurdu

21 Ağustos tarihinde yaşanması beklenilen güneş tutulması nedeniyle ABD'li vatandaşlar, tutulmasının net izleneceği otelleri doldurdu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:57
Güneş tutulması Amerika'da otelleri doldurdu

21 Ağustos’ta Amerika’da gerçekleşmesi beklenilen güneş tutulmasının, 1918 yılından bu yana ilk tutulma olacağı açıklandı. ABD'de yaşanacak güneş tutulmasının karada, yerel saatle sabah 10.15’te, Oregon eyaletinin Newport, kentinin hemen kuzeyinden başlayacağı ve yaklaşık 3 dakika süreceği duyuruldu.

Doğa olayının turizmi günler öncesinden başladı. ABD, Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından 21 Ağustos'ta beklenilen güneş tutulması ile ilgili açıklama yapmasının ardından dünyanın her yerinden insanların ABD'ye geldiği belirtildi. Tutulmanın çok net izlenebileceği bölgelerdeki oteller doldu, fiyatların ise tavan yaptığı belirtildi.

NASA tarafından yapılan açıklamada, ABD'de 21 Ağustos tarihinde güneş tutulmasının net olarak izlenebileceği tahmin edilen Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina gibi eyalet ve şehirlerinde otel ve pansiyonların dolması nedeniyle, insanların şehirlerde çadır kuracakları belirtildi.

14 EYALETTE İZLENECEK

21 Ağustos tarihleri arasında üç gün halka açık park alanlarında ücretsiz güneş gözlükleri dağıtılacağı belirtilerek şehirlerde şenlik ve festivallerin başladığı açıklandı. ABD’de Oregon’dan Güney Carolina’ya kadar 14 eyalette yüz milyonlarca insanın yaşadığı alan çarpıcı manzaralar eşliğinde gündüz vakti neredeyse tamamen karanlıkta kalacağı kaydedildi.

En son yaşanan ve Kuzey Amerika’yı bir uçtan diğerine kaplayan güneş tutulmasının, 99 yıl önce 1918 yılında gerçekleştiği belirtilirken, aynı enlemde bir sonraki tutulmanın ise 12 Ağustos 2045 yılında gerçekleşeceği bildirildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:57
  1. güneş tutulması
  2. otel
  3. rezervasyon
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