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Güneş Trabzonspor'a izin vermedi!

Trabzonspor'un nabız yokladığı Sırp stoper Dusko Tosic'in transferine Şenol Güneş'ten izin çıkmadı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:05
Güneş Trabzonspor'a izin vermedi!

Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Dusko Tosic yeniden gündeme geldi. 

Bordo mavililer, Beşiktaş'ın Vida'yı almasının ardından, Sırp stoper için nabız yokladı. Ancak Şenol Güneş'in alternatifli bir kadro istediği, bu nedenle de Tosic'in takımından ayrılmasına sıcak bakmadığı belirtildi. 

Bu arada tecrübeli savunmacının menajeri de Trabzonspor'un oyuncuyla ilgilendiğini ve bir görüşme yapıldığını söyledi.

YÖNETİMDEN ÖDEME VE PRİM DOPİNGİ

Fenerbahçe maçı öncesi, takımın motivasyonunu yukarı çekmek isteyen Trabzonspor yönetimi, oyuncuların alacaklarının bir bölümünü ödeme kararı aldı. Bordo-mavili idarecilerin ayrıca Fenerbahçe galibiyetine yüksek bir prim vermeyi planladığı gelen bilgiler arasında.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 11:05
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