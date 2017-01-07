Güneş kremi 3 aylık bebeği yaktı!

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Daily Mail'in haberine göre, Avustralyalı genç anne Jessie Swan, üç aylık oğluna Pepa Pig SPF50 + güneş kremi sürdükten sonra bebeğinin cildinde kızarıklık ve yanma oluştuğunu gördü ve bebeği acilen hastaneye götürdü.

Anne Swan, diğer ebeveylerin mağdur olmaması için, kremin fotoğrafını ve olayla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından ve Avustralya Kanser Konseyi hesabından paylaştı.

Anne Jessie Swan, 3 aylık oğlunun güneşte olmadığını açık havada kaldığı halde krem yüzünden oğlunun cildininin bu hale geldiğini, 3 gece hastanede kaldıklarını belirtti.

Avustralya Kanser Konseyi, annenin bu mesajına yanıt vererek, güneş kremi yüzünden bu olayı yaşadığı için üzgün olduklarını, bu tarz şikayetleri çok ciddiye aldıklarını, kremin ekipler tarafından inceleneceğini ve dermatolojik testlerden geçeceğini belirtti.

yasemin.com