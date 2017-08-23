Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Güneş: Konu yanlış anlaşıldı, kasıt yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Simon Kjaer’in boğazını sıktığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Şenol Güneş ifadesinde, “Konu yanlış anlaşıldı, kasıt yoktur” dedi. Simon Kjaer ise yaşananların duygu birikimi ve normal olduğunu belirterek Şenol Güneş’ten şikayetçi olmamıştı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:59
Güneş: Konu yanlış anlaşıldı, kasıt yok

Ziraat Türkiye Kupası’nın 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan gerginlik damga vurmuştu. Şenol Güneş, devre arasında soyunma odası koridoru girişinde Fenerbahçeli Robin Van Persie ile konuşmak istediği sırada yanına gelen Fenerbahçe’nin Sevilla’ya transfer olan savunma oyuncusu Simon Kjaer iterek uzaklaştırmıştı. Bunun üzerine bir süre gerginlik yaşanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bulunan Spor Savcılığı 6222 sayılı ‘sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde reesen soruşturma başlatarak, Şenol Güneş’i ve Simon Kjaer’i ifadeye çağırmıştı.

Sevilla’ya transfer olduğu için Kjaer’in ifadesini alamayan savcılık, İspanyol kulübü Başakşehir’le oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için İstanbul’a geldiğinde Kjaer’in ifadesine başvurdu. Tecrübeli oyuncu, Güneş’ten şikayetçi olmadığını belirterek, “Ben sakin bir insanım, futbolda bunlar oluyor. Duygu birikimidir, doğal şeylerdir” dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise avukatı ile birlikte bugün İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Güneş, “Konu yanlış anlaşıldı, kasıt yoktu” dedi. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:59
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Galatasaray
  4. Şenol Güne
  5. futbol
  6. spor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık uyardı! Bayram temizliği yapacaklar dikkat
    1. Bakanlık uyardı! Bayram temizliği..
    2. PTT'den flaş 'bayram' açıklaması! Açık..
    3. İdamına 4 saat kala...
    4. Kılıçdaroğlu'ndan flaş talep!
    5. FETÖ'cü Emre Uslu emretti, Meral..
    6. Şerden hayır çıktı! Trabzon’dan..
    7. Milli Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşı..
    8. 7 gün önce ortadan kaybolan kız..
    9. İstanbullular dikkat! Saat 19:00'da..
    10. Bahçeli yarın konuşacak
    11. TIP'ta milli dönem! O ilaçlar Artık..
    12. Şırnak'ın Cizre ilçesinde araçta aslan..
    13. Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi..
    14. Çamlıca gişelerinde serbest geçiş..
    15. Amanoslar'da çatışma çıktı
    16. Malkara FETÖ davası devam ediyor
    17. Manisa’da FETÖ operasyonu 20 kişi..
    18. FETÖ’cü karı-koca saklandıkları evde..
    19. MHP'den kritik duyuru! Yarın sabah...
    20. Wayne Rooney'den şok karar! Bunu kimse..
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam