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Güneş enerjisinde verim yüzde 37 arttı

İzmir’de güneşten endüstriyel ısı üretimi hedefiyle proje yürüten ekip, lunaparklardaki atlıkarınca oyuncağı modeliyle oluşturdukları tasarımla mevcut modellere göre yüzde 37 daha verimli solar termal sistem geliştirdi.

30 Temmuz 2017 Pazar 06:57
Güneş enerjisinde verim yüzde 37 arttı

İZMİR - Güneş enerjisinden endüstriyel ısı elde etmek üzere çalışma yürüten Türk mühendisler, lunaparklardaki atlıkarıncaları örnek alarak geliştirdikleri yatay ve dikey yönde hareket edebilen paneller sayesinde mevcut modellere göre yüzde 37 daha verimli solar termal sistem geliştirdi.

Oluşturduğu ekiple İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ndeki (İYTE) İzmir Teknoparkı’nda çalışma yürüten ekip, güneşi doğuşundan batımına kadar dik açıyla otomatik olarak izleyen paneller sayesinde mevcut santrallere göre daha fazla endüstriyel ısı elde etti.

Uluslararası yatırımcıların desteğini de alan LucidaSolar isimli ekibin geliştirdiği santralin, İspanya merkezli yenilenebilir enerji enstitüsü CIEMAT’ın testleriyle dünyadaki diğer solar termal santrallere göre yüzde 37 daha verimli olduğu kanıtlandı.

Yatırımcıların dikkatini çeken santralin yıl sonuna kadar Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Moğolistan ve İspanya’ya kurulması için talep toplandı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 06:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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