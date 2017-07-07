Güneş çarpmasına karşı soğan tavsiyesi
Yaz aylarıyla birlikte güneş çarpması vakalarında da artış yaşanıyor.Uzmanlar dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunurken güneş çarpmasına karşı doğal çözümler deneyin07 Temmuz 2017 Cuma 09:44
Soğan:
Güneş çarpması geçiren kişiye doğal yollardan da müdahale edebilirsiniz. Bunun için bir adet soğan yeterli. Güneş çarpan kişinin alnına soğanı ezip, koyun. Soğan ısının alınmasına yardımcı olur.
Çemen:
Kurutulmuş çemeni ıslatarak ezin ve balla karıştırın. 3-4 saat arayla 2-3 kaşık bu karışımdan alın. Daha hızlı şekilde kendinize geleceksiniz.
Ayran:
Ayran veya yoğurt tüketin. Yoğurdu aynı zamanda cildinizi soğutmak amacıyla da kullanabilirsiniz. Bunun için vücudunuza yoğurt da sürebilirsiniz.
Meyve sebze:
Güneş çarpması esnasında yorgun düşen savunma sisteminiz için bol bol meyve ve sebze tüketmeye çalışın.