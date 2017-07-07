Güneş çarpmasına karşı soğan tavsiyesi

Soğan:

Güneş çarpması geçiren kişiye doğal yollardan da müdahale edebilirsiniz. Bunun için bir adet soğan yeterli. Güneş çarpan kişinin alnına soğanı ezip, koyun. Soğan ısının alınmasına yardımcı olur.

Çemen:

Kurutulmuş çemeni ıslatarak ezin ve balla karıştırın. 3-4 saat arayla 2-3 kaşık bu karışımdan alın. Daha hızlı şekilde kendinize geleceksiniz.

Ayran:

Ayran veya yoğurt tüketin. Yoğurdu aynı zamanda cildinizi soğutmak amacıyla da kullanabilirsiniz. Bunun için vücudunuza yoğurt da sürebilirsiniz.

Meyve sebze:

Güneş çarpması esnasında yorgun düşen savunma sisteminiz için bol bol meyve ve sebze tüketmeye çalışın.