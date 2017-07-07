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Güneş çarpmasına karşı soğan tavsiyesi

Yaz aylarıyla birlikte güneş çarpması vakalarında da artış yaşanıyor.Uzmanlar dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunurken güneş çarpmasına karşı doğal çözümler deneyin

07 Temmuz 2017 Cuma 09:44
Güneş çarpmasına karşı soğan tavsiyesi

Soğan:

Güneş çarpması geçiren kişiye doğal yollardan da müdahale edebilirsiniz. Bunun için bir adet soğan yeterli.  Güneş çarpan kişinin alnına soğanı ezip,  koyun. Soğan ısının alınmasına yardımcı olur.

Çemen:

Kurutulmuş çemeni ıslatarak ezin ve balla karıştırın. 3-4 saat arayla 2-3 kaşık bu karışımdan alın. Daha hızlı şekilde kendinize geleceksiniz.

Ayran:

Ayran veya yoğurt tüketin. Yoğurdu aynı zamanda cildinizi soğutmak amacıyla da kullanabilirsiniz. Bunun için vücudunuza yoğurt da sürebilirsiniz.

Meyve sebze:

Güneş çarpması esnasında yorgun düşen savunma sisteminiz için bol bol meyve ve sebze tüketmeye çalışın.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:44
  1. meyve sebze
  2. ayran
  3. Çemen
  4. Alternatif Tıp Haberleri
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