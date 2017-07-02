Güneş çarpmalarına dikkat

Dalgıçer aşırı sıcaklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunarak, Günün en sıcak saatlerinin 10.00-16.00 arası olduğunu ve bu saatler arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Dalgıçer, "Çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanların özellikle aşırı sıcak havalarda dışarıya çıkmaması gerekiyor. Bu saatler arasında dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise, mutlaka güneş koruyucu krem kullanmalı, güneş altında uzun süre korunmasız kalmamaya dikkat etmeli, açık renkli kıyafetler tercih etmeli, tuz içeren sulu gıdalar almaya özen göstermeliler" şeklinde konuştu.

"Su tüketimine özen gösterin"

Sıcak havalarda terleme ile birlikte sıvı ve mineral kaybının artacağını da dile getiren Dr. Dalgıçer, su ihtiyacı hissedilmese bile yetişkinlerin günde en az 2-2,5 litre su içilmesinin sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için önemli olduğunu söyledi. Dr. Dalgıçer, sıcaklardan korunmak için sık sık duş almanın faydalı olacağını belirtirken, ağır yiyeceklerden ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini de dile getirdi.

"Güneş çarpması yüksek ateşle kendini gösterir"

Sıcak yaz günlerinde en tehlikeli sağlık sorunlarının başında güneş çarpmasının geldiğini söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, güneş çarpmasının belirtileri ve nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda bilgiler vererek, "Güneş çarpmasının en önemli belirtisi vücudun kendi ısısını ayarlama mekanizması bozulduğu için ateşin 40-41 derecelere kadar yükselmesidir. Bunun yanı sıra baş ağrısı, baş dönmesi, terleyememe, bulantı, nabız hızında artma, yorgunluk hali, kol ve bacaklarda kramplar hatta komaya kadar gidebilen nörolojik belirtiler güneş çarpmasının en önemli belirtileridir.Güneş çarpmasına maruz kalan kişilere zamanında ve doğru müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilir.Bu durumda kişi hemen serin bir yere alınmalı ve kişinin soğuk kompreslerle vücut ısısının düşmesine yardım edilmelidir.Kişinin bilinci kapalı ise vakit kaybetmeden hastaneye götürülmelidir" diye konuştu.

Özellikle bebek, çocuk,yaşlı, kronik hastalıkları bulunanlar, engelliler ve hayvanların kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Dr.Dalgıçer, araçların iç ısılarının,klima olsa bile park edildikten çok kısa sürede artış gösterdiğine dikkat çekti.

Açık havada çalışanların ise güneş çarpmasına karşı özellikle risk altında olduğunu söyleyen Dr. Dalgıçer, güneş ışınlarının dik olduğu saatlere dikkat edilmesi gerektiği ve sık sık serin yerlerde mola verilip, bol sıvı tüketmeye özen gösterilmesini önerdi.