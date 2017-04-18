Güneş: Bu tip laubaliliklerden rahatsızım!

Güneş, Lyon rövanşının sadece kendisi için değil, öğrencileri için de bir büyük fırsat olduğunun farkında. Her fırsatta oyuncularına perşembe gününün önemini tekrarlayan Beşiktaş'ın başarılı teknik patronu, "Her futbolcuya nasip olmayacak bir şans var önümüzde. Kötü sayılmayacak bir ilk maç skoruna sahibiz. Taraftarımızın oluşturacağı atmosferi anlatmaya zaten gerek yok. Kazanalım, önce yarı final sonrasında da daha büyük hedeflere ulaşarak hep beraber tarihe geçelim" sözleriyle yıldızlarının motivasyonunu en üst seviyeye taşıdı.

Taktik provalara geçen Kara Kartal'da Güneş bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Hepinize ihtiyacım var. Herkes kendini hazır tutsun, sahadakiler kadar kulübenin yapacağı katkı da belirleyici olacak."

Futbolcularına ilk maçın kasetini izlettiren Güneş, "Bu tip laubali hareketlerden çok rahatsızım. Fabri dahil herkes, 1. bölgede ve kale önünde asla ve asla risk almayacak. Topu uzaklaştırın, nereye giderse gitsin. Yenecek bir gol işimizi daha da zorlaştırır. Bu nedenle sıfır risk istiyorum" dedi.

Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon karşısında dramatik bir sonuç alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına belki de bugüne kadar yapmadığı en sert uyarıyı yaptı... Geçtiğimiz günlerde oyuncuları ile toplantı yapan tecrübeli teknik adam, hem ilk maçın kasetini izlettirdi hem de pozisyon pozisyon yapılan hataları masaya yatırdı.

Komik goller yediklerinin altını çizen Güneş, "Ben bu tip laubali hareketlerden çok rahatsızım. Gol yenir, hata da olur, sonuç olarak futbol oynuyoruz. Ama böylesine yüksek seviyelerde bunları yapmaya kimsenin hakkı yok. Sizi her defasında uyardım ama beni dinlemediniz" şeklinde konuştu.