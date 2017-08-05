Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 07:47
Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'dan Samsun'a giden özel bir firmaya ait İhsan Güleryüz idaresindeki 52 DG 448 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde şarampole devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs sürücüsü Güleryüz ile 4 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 07:47
  1. Kaza
  2. Amasya
  3. yolcu otobüsü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman firma içme suyunu zehirliyor
    1. Alman firma içme suyunu zehirliyor
    2. Bursa'da bu hırsızlar 'yok artık'..
    3. İş dünyasını heyecanlandıran mesaj
    4. TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü..
    5. Topuk dikeni ve belirtileri nedir?
    6. Dursun Özbek'ten Fatih Terim hamlesi
    7. Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı..
    8. Adana'da yatak odasında uyuyakalan..
    9. Balıkesir'de dünyanın en küçük..
    10. Büyük oyun: Amerika, Rusya ve İran...
    11. Filipinler’de 6.0 büyüklüğünde deprem..
    12. Bakan duyurdu... 'Yağmur başlıyor'
    13. Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e bomba..
    14. Hasan Ruhani için örtündü!
    15. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lens geldi,..
    16. Galatasaray şimdi de Juventus'lu..
    17. Burası Fethiye Körfezi… 15 yıl ömür..
    18. Putin'den 'adaylık' talebine sürpriz..
    19. Güney Afrika'da şok görüntüler! Diri..
    20. Oramiral Kösele emekliliğini istedi
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...