'Güne ezan sesiyle başlamak çok keyifli'

2015-2016 sezonunda Osmanlıspor'a transfer olan Galatasaraylı Ndiaye, Avrupa'dan da teklif aldığını ancak Müslüman bir ülke olması nedeniyle Türkiye'yi tercih ettiğini açıkladı. Senegalli futbolcunun ezan sesinde yaşadığı mutluluğu dile getirirken kullandığı ifadeler dikkati çekti.

Sabah'a konuşan Ndiaye'nin, "Müslüman olman Türkiye tercihinde etkili oldu mu?" sorusuna verdiği cevap şöyle;

"Ezanla bütün günüm harika geçiyor"

"Norveç'ten ayrılmaya karar verdiğimde Avrupa'dan başka teklifler de aldım ama Türkiye'nin Müslüman bir ülke olması Osmanlıspor tercihimde önemli rol oynadı. İnanın sabahları ezanı duyup o şekilde güne başlamak çok keyifli. Oradan aldığım huzurla bütün günüm harika geçiyor. Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum."