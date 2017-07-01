Gündoğdu ailesi yardım bekliyor

Gündoğdu ailesi, Ankara Sincan ilçesi Cimşit Mahallesi’nde bulunan eski bir okulda yaşamlarını sürdürüyor. Mahallenin eski muhtarı tarafından yaklaşık 16 yıl önce buraya yerleştirilen ailenin harabe mekandaki en büyük sorunlarından birisi ise susuzluk. 60 yaşındaki oğullarının bakımı sayesinde yaşam mücadelesi veren ailenin en büyük isteği ise daha sağlıklı koşullarda yaşayabilmek.

Babası Haydar Gündoğdu (83) ile annesi Ayşe Gündoğdu’nun bakımı ile ilgilenen Aslan Gündoğdu (60) gün içerisinde yaşadıkları sıkıntıları İHA muhabirine şu şekilde anlattı:

“Anneme, babama ben bakıyorum. Benim eşim öleli 16 sene oldu. Yürüyemiyorlar, kalkamıyorlar. Yemeklerini ben yapıyorum. Her şey ile ben ilgileniyorum. Bakım yerine yazıldım ancak bana rapor vermediler. Okul diye su bağlamadılar. Su şebekemizi getirdiler. Bağlamadılar. Kaldığımız yer eski ve terk edilmiş bir okul. Bizi buraya eski muhtar yerleştirdi.”

“Bize sahip çıkacak bir yuva istiyoruz”

Aslan Gündoğdu, susuzluğun en büyük sorun olduğunu dile getirerek, bu ihtiyacı karşılamak için el arabası ile su taşıdığını, bahçe içerisinde bulunan bir depoda ise suları biriktirdiğini aktardı. Fazla su bulduğu zaman banyo yapabildiklerini kaydeden Gündoğdu, “Fazla su bulduğumda ısıtıyorum. Onları kendim banyo yaptırıyorum. Bakmasam kim bakacak. Bize sahip çıkacak bir yuva istiyoruz. Su olmadan bulaşığımı da yıkayamam. Bazen çamaşırlarımı komple çöpe atıyorum” şeklinde konuştu.

Ailenin yiyecek ihtiyacı ise belediyenin günlük gönderdiği yemekler sayesinde karşılanıyor. Pazar günleri yemek yardımının yapılmadığını belirten Gündoğdu, o gün ise bulduğu yemeklik gıdaları tükettiklerini söyleyerek, “Şişe topluyorum. Bugün 20 şişe buldum diyelim. Onu satıyorum, ekmek parası yapıyorum” dedi.

Babasının ve annesinin sağlık sorunları olduğunu kaydeden Gündoğdu, daha iyi ve sağlıklı koşullarda yaşayabilmek için yardım talebinde bulundu.

"3 aydır banyo yüzü görmüyorum"

Baba Haydar Gündoğdu ise susuzluk dolayısıyla 3 aydır banyo yapamadıklarına dikkat çekerek, “Ben 16 senedir burada susuz yaşıyorum. 3 aydır banyo yüzü görmüyorum. Üç aydan üç aya 700 lira alıyorum. Bununla nasıl geçinirim? Ben bu köyün okulunda 16 senedir oturuyorum, suyum yok” açıklamasında bulundu. Eşinin şeker hastası olduğunu anlatan Gündoğdu, kendisinin de sağlık sorunları olduğunu ancak doktora gidemediğini belirterek, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.