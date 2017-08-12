Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin anlaştığı Giuliano için devreye girdi

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığını duyurduğu Giuliano transferinde Trabzonspor devreye girdi. Giuliano için Bordo Mavili ekip, oyuncunun kulübü Zenit'le anlaşma sağladı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:39
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin anlaştığı Giuliano için devreye girdi

Fenerbahçe'nin dün görüşmelere başladığını duyurduğu Giuliano transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertli ekip, sağlık kontrolünden geçirdiği Brezilyalı yıldızla anlaşma sağlarken, Trabzonspor sürpriz bir şekilde devreye girdi. Fenerbahçe Kulübü'nün satın alma opsiyonuyla kiralama üzerine anlaştığı Giuliano için Trabzonspor oyuncunun kulübü Zenit'le anlaşma sağladı. Fakat oyuncunun Fenerbahçe'de forma giymek istediği biliniyor.

Bordo-Mavililerin Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek bir teklif yaptığı öğrenilirken şu aşamada transferin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Acarkent'te ev bakıyor

Öte yandan Giuliano'nun Acarkent'te kendisine ev baktığı öğrenildi. Fenerbahçeli yetkililer oyuncunun oturacağı ev konusunda araştırmalar yapıyor.

Fenerbahçe oyuncuyu bu sebeple mi aprondan aldı?

Bilindiği gibi havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar Giuliano için büyük bir kalabalık oluşturmuş fakat Sarı-Lacivertli kulüp oyuncuyu havalimanı apronundan Genel Havacılık Terminali'ne geçirmişti.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un oyuncuyla temas kurmaması adına böyle bir hamlede bulunduğu iddia edildi.

Sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Brezilyalı futbolcu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilen Brezilyalı futbolcu Giuliano, sağlık kontrolünden geçirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kendisi ve kulübüyle kiralık olarak transfer edilmesi konusunda görüşmelere başlanan Giuliano'nun, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da bir dizi muayene ve teste tabi tutulduğu belirtildi. Oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri, kardiyak ile radyolojik testler yapıldığı aktarıldı. 

Milliyet

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:39
  1. Giuliano
  2. trabzonspor
  3. fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan’da hastanede oksijen yokluğundan 30 çocuk öldü söylentisi
    1. Hindistan’da hastanede oksijen..
    2. Orduya 3.5 milyon gönüllü başvurdu!
    3. Patlamaya hazır EYP imha edildi
    4. Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki:..
    5. Gündemi sarsan olay! Trabzonspor,..
    6. ŞehitBülbül'den yakınlarına: Ben de..
    7. Tarım aracı bariyere çarptı: 9 yaralı
    8. Amerika'da üniversitede ırkçı gösteri
    9. Adıyaman'da motosiklet kazasında ayağı..
    10. FETÖ'cü hainlerin stratejisi ortaya..
    11. Türkiye yumurta krizini takibe aldı!..
    12. Çin'den Donald Trump'a Kuzey Kore..
    13. Orman'dan TFF'ye çok sert sözler
    14. Nihat Zeybekci: Dünyada Türk rüzgarı..
    15. DEAŞ’ın 3 kişilik infaz timi enselendi
    16. Gary Medel'den Melo ve Pitbull itirafı
    17. Elebaşı terörist ölü ele geçirildi!
    18. 19 tavuk devine soruşturma şoku! İşte..
    19. Bakan Berat Albayrak sert çıktı:..
    20. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava..
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması