Trabzonspor, Fenerbahçe'nin anlaştığı Giuliano için devreye girdi

Fenerbahçe'nin dün görüşmelere başladığını duyurduğu Giuliano transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertli ekip, sağlık kontrolünden geçirdiği Brezilyalı yıldızla anlaşma sağlarken, Trabzonspor sürpriz bir şekilde devreye girdi. Fenerbahçe Kulübü'nün satın alma opsiyonuyla kiralama üzerine anlaştığı Giuliano için Trabzonspor oyuncunun kulübü Zenit'le anlaşma sağladı. Fakat oyuncunun Fenerbahçe'de forma giymek istediği biliniyor.

Bordo-Mavililerin Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek bir teklif yaptığı öğrenilirken şu aşamada transferin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Acarkent'te ev bakıyor

Öte yandan Giuliano'nun Acarkent'te kendisine ev baktığı öğrenildi. Fenerbahçeli yetkililer oyuncunun oturacağı ev konusunda araştırmalar yapıyor.

Fenerbahçe oyuncuyu bu sebeple mi aprondan aldı?

Bilindiği gibi havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar Giuliano için büyük bir kalabalık oluşturmuş fakat Sarı-Lacivertli kulüp oyuncuyu havalimanı apronundan Genel Havacılık Terminali'ne geçirmişti.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un oyuncuyla temas kurmaması adına böyle bir hamlede bulunduğu iddia edildi.

Sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Brezilyalı futbolcu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilen Brezilyalı futbolcu Giuliano, sağlık kontrolünden geçirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kendisi ve kulübüyle kiralık olarak transfer edilmesi konusunda görüşmelere başlanan Giuliano'nun, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da bir dizi muayene ve teste tabi tutulduğu belirtildi. Oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri, kardiyak ile radyolojik testler yapıldığı aktarıldı.

Milliyet