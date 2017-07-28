Gündeme oturan fotoğraf! Suların altında kalan...

Fatih Aksaray'da lögarın patlaması nedeniyle yol tamamen sular altında kaldı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Sosyal medyada en çok konuşulan kareler ise vatandaşların bir minibüsün üzerinde beklediği anlar oldu. O sırada AA muhabirinin objektifine yansıyan görüntüler Twitter'da minibüsçünün yolculardan para topladığı yorumlarına neden oldu.