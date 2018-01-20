Gündeme bomba gibi düşen kare! İşte ABD'nin terör ordusu

ABD ve Türkiye'yi bir kez daha karşı karşıya getiren sınıra terör ordusu hamlesini Washington inkar etse de, yeni fotoğraflar gündeme bomba gibi düşecek.

REUTERS TÜM DÜNYAYA SERVİS ETTİ

Uluslararası haber ajansı Reuters, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin eğitim kampından çekilen fotoğrafları tüm dünyaya servis etti.

TERÖR ORDUSUNUN İLK MEZUNLARI

Haseke'deki mezuniyet töreninde sınırda görev alacak çok sayıda YPG'li terörist ellerinde silahlarla geçit töreni yapıyor.

TÖRENDE ABD ÖZEL KUVVETLER ASKERLERİ DE VAR

Halayların çekildiği törende güneş gözlüğü takmış ABD özel kuvvetler askerleri dikkat çekiyor.

ABD "SINIR GÜCÜ KURMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Pentagon hafta içinde yaptığı açıklamada Suriye'de herhangi bir sınır gücünün oluşturulmayacağını duyurdu ancak Reuters'ın geçtiği kareler bu açıklamayı yalanlıyor.

Söz konusu fotoğraflar ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Tillerson'ın "ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu var. Suriye'de sınır gücü kurma niyetimiz yok" sözlerini de boşa çıkardı.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde YPG'li teröristlerle başından beri işbirliği yapıyor.