Gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt verdi!

Fenerbahçe'nin kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren eski futbolcusu Emre Belözoğlu'yu transfer etmek için girişimlere başladığı, Asbaşkan Ali Yıldırım'ın Emre Belözoğlu ile Antalya'da bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Emre'den bu iddialara yanıt gecikmedi.

'EMRE İLE TÜM ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI' İDDİASI

Arda Turan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklayan Başakşehir'de flaş bir ayrılık îddiası gündeme geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın isteği üzerine sarı lacivertlilerin gündemine Emre Belözoğlu geldi. Asbaşkan Ali Yıldırım'ın, tecrübeli yıldız ile Antalya'da görüştüğü ve Emre ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı iddia edildi.

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İddialar bununla da kalmadı: Sarı lacivertli yetkililer, Başakşehir cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Turuncu lacivertli yöneticiler bu transfere ilk görüşmede sıcak yaklaşmasa da kapıyı kapatmış değiller.

EMRE BELÖZOĞLU YALANLADI

Yaşanan gelişmelerin üzerine Fotomaç gazetesi Fenerbahçe muhabiri Emre Bol'un ulaştığı Emre Belözoğlu ise Fenerbahçe ile transfer için görüşmediğini herhangi bir anlaşma da yapmadıklarını, çıkan haberleirn gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'FUTBOLCU OLARAK DÖNMEM'

Emre yakın çevresine, Fenerbahçeli yöneticiler ile her zaman görüşebileceğini ancak bunun transfer değil, dostça, abi-kardeş, arkadaş şeklinde yapılacağını vurguladı. Emre, Fenerbahçe'ye futbolcu olarak dönme ihtimalinin düşük olduğunu, futbolu bıraktıktan sonra ise sarı lacivertli kulübe hizmet edebileceğini belirtti.