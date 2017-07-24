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Gündeme bomba gibi düşen görüşme!

Barcelona’daki geleceği uzun süredir tartışılan Arda Turan'la ilk temasın kuruldu ve olumlu sinyal alındı. Final görüşmesi Özbek ile Arda arasında yüzyüze olacak.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:43
Gündeme bomba gibi düşen görüşme!

Galatasaray’ın Avrupa’ya Temmuz’da veda etmesi, sezona büyük ümitler ve flaş transferlerle başlayan yönetimin de, doğal olarak Igor Tudor’un da tahtını çok erken salladı. Bu tepkileri karşılamakta artık bir hayli zorlanan Sarı-Kırmızılılar’ın başkanı Dursun Özbek, müthiş bir hamle hazırlığında. Özbek’in, “Gel tekrar Aslan’ın kaptanı ol” diyerek mesaj yolladığı yıldızın ise Arda Turan olduğu ortaya çıktı.

Görüşme Ağustos başında

Barcelona’daki geleceği uzun süredir tartışılan deneyimli futbolcuyla ilk temasın da kurulduğu ve olumlu sinyal alındığı öğrenildi. İki taraf arasında yüz yüze gerçekleşmesi beklenen en kritik görüşme ise Arda Turan’ın Barcelona ile gittiği Amerika turnesi sonrasında, yani Ağustos başında olacak.

4.5 milyon Euro kazanıyor

Kulübü Barcelona ile 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Arda Turan, İspanya’da yıllık 4.5 milyon Euro (18 milyon TL) kazanıyor. Uygun bir kiralama bedeliyle Barça kısmını çözmeyi planlayan Başkan Özbek’in Arda Turan’a ise şu an aldığı maaşı vereceği vurgulandı.

İspanya'da 233 maç

Arda Turan’ın yıldızı Atletico Madrid’te parladı. İspanyol ekibinin Barça ve Real’i geride bırakıp şampiyon olduğu sezon harikalar yarattı ve Kırmızı-Beyazlılar’da 178 maça çıkıp 22 gol, 32 asistlik bir performans sergiledi. Ardından Barcelona’ya transfer olan deneyimli futbolcu, 55 maçta 15 gol attıp 11 asist yaptı. (Fanatik)

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:43
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