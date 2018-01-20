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Gündemdeki yıldız futbolcu için şok sözler! 'O bir yalancı'

Las Palmas Teknik Direktörü Paco Jemez, Loic Remy'nin kendisi için söylediği çarpıcı ifadelere sert bir şekilde cevap verdi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 01:42
Gündemdeki yıldız futbolcu için şok sözler! 'O bir yalancı'

Las Palmas'ın Fransız golcüsü Loic Remy, teknik direktör Paco Jemez hakkında "Benimle konuşacak cesareti yoktu ve gitti başkana şikayet etti. Las Palmas'a dönmüyorum" şeklinde konuşmuştu.

Paco Jemez'den Remy'ye cevap geldi. Jemez, "Remy hakkında düşüncelerim çok net. Onunla 30 kişi önünde konuştum. Herkes biliyor ne söylediğimiz. Ama Remy gerçekleri anlatmıyor, o bir yalancı." şeklinde konuştu.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 01:42
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