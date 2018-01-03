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Bakanlık harekete geçti...Fıtıkçı rot balanscının iş yerine tutanak tutuldu

Antalya'da rot balans ustası, bel fıtığına şifa olmak için kurduğu sistem haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri devreye girdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:32
Bakanlık harekete geçti...Fıtıkçı rot balanscının iş yerine tutanak tutuldu

Türkiye’de yankı uyandıran 54 yaşındaki rot balans ustası İbrahim Tetikoğlu’nun sedye üzerindeki fıtık tedavi yöntemi haberinin ardından, Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

BAKANLIK, TEDAVİYE SON VERDİRTTİ

Sabah erken saatlerde Tetikoğlu’in dükkanına gelen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tutanak tuttu, sedyenin kullanılmaması gerektiği konusunda da Tetikoğlu’na uyarıda bulundu.

TALEPLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Haber sonrası ise Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinden tedavi olmak için çok sayıda vatandaş, Tetikoğlu’nu aradı. İnversiyon aleti olarak adlandırdığı sedyeyi devre dışı bırakan Tetikoğlu ise, gelen talepleri geri çevirmek zorunda kaldı.

"GECE UYUTMADILAR, SABAH TUTANAK TUTULDU"

Haber sonrası Türkiye gündemine oturup şaşkınlık içerisinde kaldığını söyleyen Tetikoğlu, "Telefonlarım susmadı. Gece uyutmadılar. Almanya’dan Fransa’dan Belçika, Konya, Samsun’dan arayanlar oldu. Telefonu kapatmak zorunda kaldım" dedi.

"BENDEN UZAK DURSUNLAR"

Sabah İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin dükkana gelerek tutanak tuttuğunu belirten Tetikoğlu, "Ben zaten artık yapmıyorum, bu kadar kişiye zaten ayıracak vaktim yok. Televizyonda çıkınca ihbar kabul ettiler galiba. Onlar da geldiler, ‘Herhangi bir işlem yapılmıyor’ diye tutanak tuttular, gittiler. Bu benim mesleğim değil, ben kendim için yapmıştım. Bundan sonra doktora gitsinler, tıpa gitsinler, benden uzak olsunlar. Benim vaktim yok" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 16:32
  1. fıtık
  2. balans
  3. tedavi
  • Kahtalı mıçıKahtalı mıçı34 dk önce
    Dayım ne güzel sola çekenleri düzeltiyormuş ne var bunda.
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Hadi ordan, reklam ters tepdi. Ne maksatla çıkmıştın ki tv ye.
  • AdilAdil1 sa önce
    Bu adam becerikli mi urettigi tezgah iyi mi bilmiyorum ama cok basarili cikikcilar var bazen doktorlarin yapamadigini yapiyorlar. Saglik bakanligi kapatmak yerine daha iyi bir temele oturtmaya calissin cikikcilari. Dunyanin farkli yerlerinde cikikciliga yonelis var. Binlerce yillik meslek ve dededen aktarilan tecrubeyi cope atmayin.
  • Mamçakoğlu CüneytMamçakoğlu Cüneyt1 sa önce
    Aha da ranza !!!!
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Hastanelerde Fizik tedavide aynısının başka bir versiyonu yapılıyor zaten.
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