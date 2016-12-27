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Günde mutlaka iki fincan için çünkü...

Türk kahvesi, kolon kanseri riskini, kalın bağırsak kanseri riskini yüzde 25, safra kesesinde taş riskini yüzde 45 azaltıyor

Günde mutlaka iki fincan için çünkü...
Eklenme: 27 Aralık 2016, 09:57
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Kahve, şeker ve kakule karışımı olan Türk kahvesi, normal bir kahveye benzer bir şeyden daha hoş bir ikramdır. Türk kahvesinin bir takım sağlık faydaları mevcut iken, kahvenin faydaları söz konusu olduğunda şeker temel engelleyicidir.

KALORİLER, YAĞ VE DİĞER TEMEL ÖĞELER 
Bir fincan Türk kahvesi yaklaşık 46 kalori içermektedir. Türk kahvesi herhangi bir yağ içermez iken iyi bir sağlık için iki temel besin maddesi olan lif ve protein de sağlamamaktadır. Türk kahvesi etkileyici bir miktarda ne kalsiyum ne de demir içermektedir.

TATLI BİR İÇECEK 
Bir fincan Türk kahvesi 11.5 gram şeker içerir. Bu miktar neredeyse 3 çay kaşığına eşittir.
Amerikan Kalp Birliğine göre bu miktar, Yasemin Kadın Sitesiların günlük şeker tüketimi sınırı olan 6 çay kaşığı miktarın yarısı ve erkeklerin günlük tüketmesi gereken şeker miktarının üst sınırı olan 9 çay kaşığının da üçte biridir. 

Düzenli olarak bu üst sınırlardan daha fazla şeker tüketildiğinde kilo ortaya çıkar. Çok fazla kilo almak da kalp ve damar hastalıkları ile tür 2 şeker hastalığı riskini artırır.

TÜRK KAHVESİ KANSER RİSKİNİ AZALTMAYA YARDIMCI 
Harvard Tıp Okulu’na göre Türk kahvesi içicileri düşük bir, kolon, meme ve rektal kanser riskine sahiptir. Türk kahvesi ayrıca tansiyonu düşürür ve tür 2 şeker hastalığı oluşum şansını azaltır. 

Yine Harvard Tıp Okuluna göre Türk kahvesi tüketimi erkeklerde Parkinson hastalığı riskini ortadan kaldırır. Türk kahvesinde bulunan kafein ayrıca uyanıklığı da artırır.

KAKULE DE FAYDALI
Michael T. Murray ve Joseph E. Pizzorno “The Encyclopedia of Healing Foods” kitabında yazdıklarına göre kakule, Türk kahvesine bir tat vermenin yanı sıra normal bir sindirime de yardımcı olur. Kakule bir gaz gidericidir.
Bunun anlamı kakule bağırsak gazının giderilmesinde yardımcı olur. Kakule ayrıca size bir enerji patlaması da verebilir.

SONUÇ OLARAK TÜRK KAHVESİ TÜKETİLMELİ Mİ? 
Günlük bir fincan Türk kahvesi sağlıklı bir yeme planında yer alabilir. Eğer Türk kahvesini kendiniz yapıyorsanız şeker kullanımında dikkatli olun. Kafeine karşı hassas iseniz veya yatma vakti yakınsa kafeinsiz olarak Türk kahvesi içiniz.
 

 
EtiketlerkahveTürk kahvesiSağlıklı Yaşam Haberleri
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