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Günde iki kaşık tüm zehri atıyor

Uzmanlar, vücuttaki zehri atabilen tek besinin tahin olduğunu ve sağlığımıza inanılmaz faydalar sağladığını belirtti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:37
Günde iki kaşık tüm zehri atıyor

Uzmanlar, vücuttaki zehri atabilen tek besinin tahin olduğunu ve sağlığımıza inanılmaz faydalar sağladığını belirtti. İşte tahinin daha önce hiç duymadığınız faydaları…

İçeriğindeki zengin mineral yapısı sayesinde kemik gelişiminde oldukça faydalıdır.

Kemik gelişiminde, yapısında bulunan bazı maddeler nedeniyle oldukça faydalıdır.

Safra kesesinde oluşan taşların dökülmesinde, bronşite aynı zamanda da nefes darlığına iyi geldiği bilinmektedir.

Günde iki kaşık yenilen tahinin bir kilo biftekte yer alan proteinin olduğu söylenmektedir.

Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların oluşturduğu toksinlere karşı koruma sağlar.

Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir.Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz….

E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller. Yaraların iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olur.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:37
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  • AliAli1 sa önce
    Tamam olabilir ama kaynak??
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