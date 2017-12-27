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Günde iki bin 617 defa dokunuyoruz

Bir araştırma firması, bunu henüz bir takıntı haline getirmemiş kişilerin, günde kaç kez cep telefonuna dokunduğunu ortaya koydu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:30
Günde iki bin 617 defa dokunuyoruz

Gün içinde mesaj, arama ve sosyal medya paylaşımı gibi gelişmeler üzerinden cep telefonuyla kurulan ilişkiyi, Dscout adlı ABD’li firma araştırdı.

Buna göre, akıllı telefonlarına hastalık derecesinde bağlı olan kişiler cihazlarına günde ortalama 5 bin 427 kez dokunuyor.

Bunu henüz kendine bir takıntı haline getirmemiş olan akıllı telefon kullanıcıları için bile rakam gayet yüksek. Bu kişiler de günde 2 bin 617 kez telefonlarına dokunuyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 17:30
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