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Günde bir elma tüketmenin inanılmaz faydası

Uzmanlara göre her gün elma yiyerek neredeyse 5 kanser türüne karşı organizmanısı koruyabilirsiniz.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:51
Günde bir elma tüketmenin inanılmaz faydası

Eskilerin kötü hastalık diyerek adını bile anmak istemedikleri kansere karşı güçlü bir kalkan da elmadır. Uzmanlara göre her gün elma yiyerek neredeyse 5 kanser türüne karşı vücudunuzu koruyabilirsiniz.

Düzenli olarak her gün elma yiyenlerin akciğer tümörü oranları elma tüketenlerde yüzde 25'e kadar azalıyor.

Bu oran meme kanserinde ise yüzde 20 oluyor.

Uzmanlar günde en az 1 elma yemenin kişilerin ağız, bağırsak, meme ve akciğer kanserine yakalanma riskini hiç yemeyenlere göre daha az olduğunu ortaya çıkardı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:51
  1. Elma
  2. kanser
  3. elmanın faydaları
  4. elma ve kanser
  5. Günde bir tane elma
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