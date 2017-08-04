Günde bir beyaz incir yerseniz...

Demir, magnezyum, kalsiyum ve K vitamini deposu olan beyaz incir kemiklerin güçlenmesinden hücrelerin yenilenmesine kadar vücudun sistemini düzenleyen bir meyvedir. Ayrıca içerdiği yüksek lif oranı sayesinde hem sindirim sistemini düzenler hem de tokluk hissi verir. Aynı zamanda 45-50 kalori gibi oldukça düşük kalori değeri olan incir diyet ve kilo kontrolü yapanlar için iyi bir alternatiftir. 100 gram beyaz incirin kalorisi (kcal) 74 - toplam yağ miktarı ise 0,3 g’dır.

Beyaz incirin saymakla bitmeyen faydaları:

-Sindirim sistemini düzenleyen ve kabızlığa da iyi gelen incir yüksek lif oranıyla bağırsak hareketlerini düzenlemede yardımcı yiyecekler arasındadır. Bu özelliği ile diyet listeleri için iyi bir alternatiftir. Beyaz incir yüksek lif içeriği sayesinde tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

-İçeriğinde bulunan potasyum sayesinde kan basıncını düzenleyen beyaz incir dolayısıyla tansiyonu da dengeleyici özelliğe sahiptir.

-Hücrelerin yenilenmesinde oldukça etkili olan beyaz incir yüksek oranda protein, vitamin ve mineraller içerir.

-Yüksek magnezyum, kalsiyum, K vitamini ve fosfor kaynağı olması hasebiyle kemiklerin ve dişlerin güçlenmesini sağlar.

- Günde yalnızca bir adet tüketilen incir, günlük demir ihtiyacını fazlasıyla karşılar.

-Besin lifi bakımından zengin incir gıdalardan alınan şekerin sindiriminin ve vücut tarafından emilimini yavaşlatmasıyla insüline bağımlı olmayan tip 2 diyabet hastaları için önerilebilir.

-Bir araştırmaya göre menopoz sonrası dönemde daha çok meyve kaynaklı besin lifi tüketen kadınların meme kanserine yakalanma oranının tüketmeyenlere göre %34 daha az olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle yüksek lif içerikli incir meme kanseri riskini azaltabilir.

-Kolesterolü dengeleyici özelliğe sahip olan beyaz incirin içeriğinde bulunan pektin (suda çözünen lif) sindirim sistemine girdiğinde fazla kolesterolü temizler ve vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Beyaz incir kürü ile yapılabilen tedaviler:

Boğaz Ağrısı: 2 adet kurutulmuş inciri sıcak suya atın ve üzerine 2 çağ kaşığı da bal ekleyin boğaz ağrısına iyi gelecek beyaz incir çayınız hazır.

Ağız Yaraları: Beyaz incir yaprağı ağız yaralarını tedavi etmekle kalmayıp aynı zamanda ağızdaki kötü kokuları da yok eder. Bunun için, 2-3 adet beyaz incir yaprağını ağzınıza alıp sakız gibi çiğnemeniz yeterli.

Akne: Beyaz incir akne tedavisinde de oldukça etkili olan beyaz incir ayrıca yüze parlaklık verir. Ezilmiş beyaz inciri sivilceli bölge üzerine sürüp 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla temizlediğinizde farkı göreceksiniz.