Günde bir bardak maden suyu içerseniz...

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu minerallerin çoğuna sahip olan maden suyu, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve potasyum kaynağıdır. Düzenli tüketimi ile vücut ve cilt sağlığına fayda gösteren maden suyu, genellikle sodayla karıştırılır. Soda içilebilir bir suyun karbondioksit karıştırılmış haliyken; maden suyu, yeraltı sularından elde edilen, yer altından yüzeye çıkarken, mineral yönünden zenginleşir.

Her iki su da mideyi rahatlatma özelliğine sahipken; soda, maden suyu gibi mineral yönünden zengin değildir. Bu nedenle tüketilmesi önerilen soda değil maden suyudur. Maden suyu tüketimi, özellikle yaz aylarında terleme ile kaybedilen minerali geri kazanmak için önemlidir.

Maden suyunun hamilelikte tüketimi en çok merak edilen konular arasındadır. En çok mineral takviyesine ihtiyaç duyulan bu dönemde, mineral açısından zengin olan maden suyunun tüketimi, hipertansiyon vb. sağlık sorunları yaşanmıyorsa tüketilebilir.

Maden suyunun faydaları;

Kemik sağlığını geliştirir; maden suyu, kemikler için en önemli mineral olan kalsiyum kaynağıdır. Vücuttaki kemik, diş vb. dokulara yaptığı katkıyla, günlük kalsiyum ihtiyacını karşılar. Günde bir bardak içilen maden suyu günlük kalsiyum ihtiyacını karşılar. Ayrıca kalsiyum içeriği ile kemikleri kuvvetlendirerek osteoporozdan korur.

Özellikle çocuklarda büyüme döneminde ve hamilelikte artan mineral ihtiyacının (magnezyum, kalsiyum, flor ve sodyum gibi) karşılar.

Vücut yağını dengeler; sülfat, bikarbonat iyonları içeriği ile vücuttaki yağı metabolize eden maden suyu, kilo kaybına yardımcı olur. Yağ yakma konusunda önemli bir takviyedir.

Kan basıncını dengeler: magnezyum ve kalsiyum kaynağı olan maden suyu, kan basıncında dalgalanma sorunu yaşayan insanlar için bir nimettir. Her iki mineral de insan beyninin ve vücudun elektrolitik prosesine aktif şekilde katılır. Bu elektrolitik denge, insanlardaki kan basıncının korunması için çok önemlidir.

Kötü kolesterol üretimini durdurur; vücuttaki yağ oranını dengeleyen maden suyu böylece kötü kolesterol üretimine de engel olur. Kötü kolestrol yağ dokularına ve kan kılcal damarlarına ve çevresine çöker. Kılcal damarları daraltması kalp krizi riskini artıran kan basıncını artırır. Maden suyu, kılcal damarlarda kolesterol büyümesini ve birikimini engeller. Bloke kılcal yolları yeniden açar.

Sindirimi kolaylaştırır; Maden suyu, sülfat içerir. Sülfatlar pankreasta lipaz ve amilaz gibi sindirim enzimleri üreten katalizörlerdir. Bu sindirim enzimleri şişkinlik ve kabızlık gibi sorunları kolaylaştırır.

Mide asidini dengeler; bikarbonat içeriği ile midede bulunan asit yoğunlu ile oluşan ekşime ve yanmayı azaltır.

Kas gelişimine katkı sağlar; maden suyu magnezyum ve potasyum gibi farklı minerallerin bir karışımıdır. Bu mineraller, insan kaslarının düzgün büyümesi ve işleyişi için gereklidir. Fiziksel hareketleri kolaylaştırırken, kas kasılmalarını önler.

Zihinsel yorgunluğu engeller; Potasyum ayrıca bir bellek şarj minerali olarak da adlandırılır. Beyindeki elektrolitin aktif bir bileşenidir. Dolayısıyla, maden suyu kişinin hafızasını ve konsantrasyonunu artırmak için iyi bir seçenektir. Zihinsel uyanıklığı arttırır ve zihinsel yorgunluğu engeller.

Cildin parlaklığını artırır; Mineral su, cilt dostu silisyum parçacıklarının taze bir kaynağıdır. Silisyum, güzel bir cildin doğal sırrıdır. İnsan derisinde kollajen üretimini tetikler. Artan kallojen oluşumu, kırışıklıkların, koyu renk lekelerin azalmasına yol açar ve cilde parlak bir görünüm verir.

Ayrıca kadınların çok sık karşılaştığı sorunlardan olan selülit oluşumunu engeller.

Romatoid artrite çözüm; maden suyu iltihaplı romatizmada iyileştirici etkiye sahiptir. İltihaplanmayı azaltır ve aynı zamanda iltihapla beraber gelen ağrıyı hafifletir. Aynı zamanda şiddetli kemik bozukluğunun neden olduğu eklemdeki şişmeyi de azaltır.

Saçları güçlendirir; güneş, kötü hava, sayısız işlem saçları yıpratır ve kuvvetini azaltır. Maden suyu, kafa derisinin normal PH düzeyini içeriden geri yükleyerek kayıp gücü ve parlaklığı geri kazandırır. Oksijen arzını da azaltan maden suyu, her bir saç teline kuvvet verir.

Aşırı maden suyu tüketimine dikkat!

İçeriğinde bulunan sodyum yani tuz içeriği ile aşırı tüketildiği takdirde tansiyon, börek hastalıkları ve mide ülseri gibi hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Ayrıca fazla sodyum alımı idrarla kalsiyum atımını hızlandırdığı için kemik erimesi sorununa yol açabilir. Kalp, tansiyon ve böbrek hastalarının uzak durması gereken maden suyundan, normal kiloda bir bireyin günde iki şişe tüketmesi idealdir. Ayrıca maden suları genellikle farklı oranlarda mineral içeriklerine sahiptir. Kalsiyum ve magnezyum içerikleri düşük, sodyum içerikleri yüksek maden sularının tercih edilmesi idealdir.