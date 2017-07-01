Günbatımında tekne sefası

Özellikle günbatımına doğru tekne gezintilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar,muhteşem görüntünün tadını çıkartmaya çalışıyor.

Ganita’da bulunan limandan belirli saatlerde hareket eden 2 adet gezinti teknesi özellikle sahile yakın seyrederek yol alırken, havaların çoksıcak olmasıyla birlikte gemiye olanilginin daha da arttığı belirtildi.

Küçük balıkçı tekneleri de günbatımına doğru denize açılmayı tercih ettikleri gözlenirken,o anlar objektiflere böyle yansıdı.