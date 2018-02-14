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Tillerson'ın önüne ABD'nin günahları koyulacak

Yarın Ankara’ya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın önüne ABD’nin Suriye’de işlediği hatalar koyulacak.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:22
Tillerson'ın önüne ABD'nin günahları koyulacak

Türkiye, Rex Tillerson’a “Ya terörün karşısında durup Türkiye’den yana olun, ya da ilişkiler bozulur” mesajını en üst düzeyde verecek. ABD’li bakan ziyaretinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Tillerson, sonra mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya gelecek. İki bakanın görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

SALDIRI VE KAYIP LİSTESİ VERİLECEK

Tillerson’ın temasları sırasında önüne PKK/PYD’nin terör eylemleri bir kez daha belgeleri ile koyulacak. Türkiye görüşmelerde PKK/PYD’nin Türkiye’yi hedef alan saldırılarını hatırlatacak. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde son bir yıl içerisinde PYD’nin işgal ettiği bölgelerden Türkiye’ye 700’den fazla füze atıldığı, Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte yaklaşık yüz füze daha fırlatıldığı, bu saldırılarda sivillerin öldüğü hatırlatılacak. Saldırılar ve yaşanan can kayıplarının listesi Tillerson’a verilecek.

‘SİLAHLARINIZLA SALDIRIYOR’ DENİLECEK

Yine bu saldırılarda ABD’nin DEAŞ’la mücadele bahanesi ile gönderdiği silahları Türkiye’ye karşı kullanıldığı yönündeki deliller de sıralanacak. Bölücü örgüte 2019 bütçesinden 550 milyon dolar ayrılmasına ilişkin rahatsızlık iletilecek. DEAŞ gerekçesi ile verilen 5 bin tır ve 2 bin uçak silahın söz konusu örgütle mücadelede büyük oranda başarıya ulaştığı için toplanması istenecek. ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ile terörist olarak görmediği PYD’nin organik bağı bir kez daha anlatılacak. PKK’nın PYD’ye verilen silahlarla düzenlediği saldırıların kanıtları da dosyalarda yer alacak.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 07:22
  1. Rex Tillerson
  2. ABD
  3. Suriye
  4. Ankara
  5. YPG

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  • VatandaşAliVatandaşAli34 dk önce
    Sefer bizim Zafer Allah`ındır kardeşilerim....Kalın sağlıcakla.
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