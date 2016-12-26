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Günaha girmek için sıra bekliyorlar!

Diyanet İşleri Başkanlığı, devlet eliyle oynatılan kumar olan "Milli Piyango" için "kumardır, haramdır" açıklaması yapmasına rağmen, Müslümanlar adeta günaha girmek için piyango bileti alma sırasına girdi.

Günaha girmek için sıra bekliyorlar!
Eklenme: 26 Aralık 2016, 06:29
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan "Piyangonun, toto, loto, iddia vb. şans oyunları oynamanın hükmü nedir?" başlıklı fetvada, "Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır" ifadeleri yer aldı. Fetvada, bu yollarla kazanılan paralarla yapılan hayır işlerinin de geçersiz sayılacağı belirtildi.
 

DİYANET'İN MİLLİ PİYANGO FETVASI

"Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır.
 
Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir."
 
EtiketlerMilli PiyangoHARAMDiyanet İşleri Başkanlığıdevlet eliyle oynatılan kumar
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Muhammet Yilmaz

Devlet eliyle oynatılan kumar yine aynı devlet tarafından denetlenen diyanetin açıklamasında da geçtiği gibi hem haram hem günah. Fakat hala bu kadar rehavet görüyorsa bu demektir ki açıklama yapmaktan öteye gidip birşeyler yapmalı artık.Nabız yoklamayı bırakı artik

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sonic

Iddaa bundan daha buyuk kumardir.NIce ocaklari sondurdu bilin bakalim bu kumar hang.iktidar zamaninda geldi

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