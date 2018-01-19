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Günah denizinde yüzen azgın motor

İşte Adnan Oktar'ın seks, komplo, iftira ve intiharlarla dolu karanlık dünyası...

19 Ocak 2018 Cuma 23:39

Akit Adnan Oktar ve çetesinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya devam ediyor. 

 

HABERİ DUYUNCA KIZLARI KAÇIRDILAR


Viyana'dan apar topar Türkiye'ye gelen Elvan Koçak kızlarının Adnan Oktar ve ekibinden uzaklaştırılması için hukuki süreç başlatmıştı. Dün akşamüstü İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi tarafından bir karar alınmış ve B. K. (17) ve Ş. K (19) velayeti baba Elvan Koçak'a verilmişti. Yanısıra anne Gülperi Koçak ve Adnan Oktar'ın kızlara ve baba Koçak'a 6 ay boyunca yaklaşmama, haklarında hiçbir mecrada konuşmama kararı çıkmıştı.

Sabah erken saatlerde kızlarını yanına almak için harekete geçen baba Koçak büyük bir şokla karşılaştı. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinden yetkililer anne Gülperi Koçak'ın kızlarıyla birlikte gece saat 01.30'da yurt dışına çıktıklarını söyledi.

Kızlarının kaçırıldığını öğrenen Koçak "Dün akşam çocuklarımın velayetinin bana verildiğini sosyal medyadan öğrendim. Sabah erkenden savcılığa gittim ve İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi tarafından 6284 sayılı kanuna göre verilen gerekçeli kararı alıp çocuk büroya gittim. Orada bana verilen haberle şok oldum. Zira eski eşim Gülperi Koçak'ın kızlarımla birlikte gece saat 01.30 da yurt dışına kaçırıldıklarını öğrendim ve yıkıldım. Şimdi ben de yurt dışına çıkıyorum. Avusturya'da yaşıyorum. Türkiye'deki hukuki süreç karara bağlandı. Bundan sonraki gelişmeleri Viyana'dan takip edeceğim." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 23:39
  1. adnan oktar
  • Omer Omer 43 dk önce
    Bu setefsize katilan bu kizlarda ahlaksiz. Hic aile terbiyesi gormemis fahise kiliklilar.
  • Omer Omer 43 dk önce
    Bu setefsize katilan bu kizlarda ahlaksiz. Hic aile terbiyesi gormemis fahise kiliklilar.
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