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Gümüşhane’de trafik kazası: 5 yaralı

Gümüşhane’de meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:44
Gümüşhane’de trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Gökçepınar köyünde Serkan Öner yönetimindeki 29 AT 896 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Bir vatandaşın bahçesine düşerek durabilen otomobilin sürücüsü Öner ile araçta bulunan Ayşegül ve İlknur Öner, Nirgül Ayvazoğlu ve Hamithan Korkmaz yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:44
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