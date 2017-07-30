Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Fransa’dan memleketi Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine gelen ve Trabzon’a gezmeye giden Veysel Arslan (52) yönetimindeki AZ 961 BZ plakalı otomobil Hacıemin 2 tüneli çıkışında karşı yönden gelen ve Sedat Bölükbaş’ın (42) kullandığı 29 DD 506 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda sıkışan vatandaşları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Belediye itfaiye ekipleri çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada otomobilde bulunan ve sürücü Arslan’ın eşi olduğu öğrenilen Songül Arslan (48) Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Merve Arslan (22) ise Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hafif ticari araçta bulunan Melek Eren (33) ise yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan vatandaşların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.