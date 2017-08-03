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Gümüşhane’de hava sıcaklığı rekor kırdı

Gümüşhane’de 2 Ağustos 2017 tarihi ölçülen hava sıcaklığıyla tarihe geçti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:16
Gümüşhane’de hava sıcaklığı rekor kırdı

1961 yılından beri kayıt altına alınan meteorolojik verilere göre Gümüşhane’de 2 Ağustos tarihinde ölçülen 41,1 derecelik hava sıcaklığı hem 2017 yılının en sıcak günü olarak kayda geçti hem de 56 yıllık arşivlere Ağustos ayının en sıcak günü olarak kayıtlara girdi.

Özellikle bu yıl tam karasal ikliminin özelliklerini gösteren hava sıcaklığı dalgasındaki Gümüşhane’de son günlerde gündüzleri kavurucu sıcak, akşamları ise ılık hatta serin bir hava sistemi hakim.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ölçümleri ve kayıtlarına göre bugün Gümüşhane’de gündüz en yüksek hava sıcaklığı 41,1 derece olarak ölçüldü ve rekor olarak tarihe geçti. Bu rakam Ağustos ayı için daha önce 14 Ağustos 2006 tarihinde 40,0 derece olarak ölçülmüştü. Uzun yıllar ortalamasında Gümüşhane’de en yüksek sıcaklık ise 30 Temmuz 2000 tarihinde 41 derece olarak kayıtlara girmişti.

Uzun yıllar baz alındığında Ağustos ayında ortalama sıcaklığın 20,3 derece olduğu Gümüşhane’de hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Diğer yandan son dönemde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle kırsal kesimde su kaynaklarında ciddi azalmalar, Gümüşhane’ye can veren Harşit çayının debisinde ise çok ciddi düşüşler meydana geldi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:16
  1. Gümüş
  2. Gümüşhane
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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