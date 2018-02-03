Gümüşhane ve Bayburt, havalimanını bekliyor

Gümüşhane ve Bayburt halkının yıllardır beklediği ve 16 Ocak'ta ihalesi yapılan havalimanı projesi, iki kenti daha havaalanı ile buluşturacak.

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde inşa edilecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illerini ziyaretinde 2019 sonuna kadar bitirilmesi talimatını verdiği ve yaklaşık 300 milyon lira bedelle ihale edilen havalimanına Gümüşhane'den daha kısa sürede ulaşmak için alternatif güzergah çalışmaları da sürüyor.

"Aktif ve kullanılabilir bir havalimanı olacak"

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümüşhane ve Bayburtluların heyecanla beklediği havalimanı projesinin ihalesinin 16 Ocak'ta gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İhaleye yoğun bir katılım olduğunu ve teknik detayların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde yer teslimi yapılarak projeye başlanacağını ifade eden Memiş, projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 2019 sonuna kadar tamamlanacağını vurguladı.

Gümüşhane şehir merkezinden alana ulaşımın yaklaşık 1 saati bulduğunu ifade eden Memiş, alana daha kısa sürede ulaşmak için alternatif güzergahlar üzerinde çalışmalar yapıldığını ve bu sürenin yarım saate indirileceğini vurguladı.

Memiş, havalimanının yapılacağı alanda 1 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde bir pistin bulunduğunu ve yeni projeyle pist uzunluğunun 3 kilometreye, genişliğinin ise 50 metreye çıkarılacağını bildirerek, "En az yılda 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı olacak. Aktif ve kullanılabilir bir havalimanı olacak. Bu bölgenin yolcu kapasitesini fazlasıyla karşılayacak, potansiyeli fazlasıyla olan bir havalimanı olacak. Bizim bu yörede çok ciddi sayıda gurbetçimiz var. Kış nüfusumuz 200 bin belki ama yaz nüfusumuz en az bunun iki katı. Aktif ve kullanılabilir bir havalimanı olacak. Yer teslimi yapılacak ve kazmayı vuracağız." diye konuştu.

"Uçaklar rahatlıkla inip kalkacak"

Vali Memiş, havalimanının kente büyük avantaj sağlayacağına işaret ederek, kolay ulaşımın kentin turizmine ciddi katkılar sunmasını beklediklerini dile getirdi.

Memiş, havalimanının Gümüşhane mülki sınırları içerisinde yer aldığını ancak adının henüz belirlenmediğini, Gümüşhane ve Bayburt'un ortak kullanacağı bir havalimanına kavuşacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Salyazı'da etrafta hiç yüksek dağ yok. Uçakların, olumsuz hava koşullarında, aşırı yağmurda ve siste havalanması önemli. Bu bölgede sis neredeyse hiç olmuyor. Bu havalimanı yapılan teknik ölçümlerde mania hattı ve iklim koşulları itibarıyla Karadeniz Bölgesi'nin en avantajlı havalimanı olacak. Dolayısıyla Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon'da, Ordu-Giresun'da ve hatta Rize ve Artvin için yapılacak havalimanlarına mevsim koşullarından dolayı inemeyecek uçakların inebileceği en yakın güzergah bizim havalimanımız olacak. Hava koşullarından en az etkilenecek havalimanı olacak. Bu bizi çok avantajlı kılacak. Bölgenin coğrafi ve topografik şartlar ve iklim koşulları açısından en iyi havalimanı Gümüşhane-Bayburt havalimanı olacak. Uçaklar rahatlıkla inip kalkacak. Hep birlikte istediğimiz yere uçacağız."